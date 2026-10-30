Đồn Biên phòng Trịnh Tường tuyên truyền phòng, chống tảo hôn

Cán bộ Đồn Biên phòng Trịnh Tường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến người dân.

Thực hiện mô hình “Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường cùng các lực lượng đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; phân tích những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, đời sống và tương lai thế hệ trẻ.

Người dân ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Các lực lượng tập trung vận động, hướng dẫn nữ từ 13 đến 18 tuổi, nam từ 13 đến 20 tuổi ký cam kết phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, với sự phối hợp, giám sát của gia đình. Công tác tuyên truyền được triển khai theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp trao tặng quà, chăn ấm cho học sinh các điểm trường mầm non trên địa bàn xã.

Dịp này, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Câu lạc bộ Trái tim nhân ái tỉnh Lào Cai thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 100 chiếc chăn ấm cho học sinh tại các điểm trường mầm non Trịnh Tường. Tổng trị giá quà tặng 20 triệu đồng.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết quân dân, chung tay chăm lo đời sống đồng bào vùng cao, biên giới.