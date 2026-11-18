Đây là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2027).

Đơn vị tổ chức tuyên truyền lưu động thông qua mô hình "Tiếng loa biên phòng" (ảnh: Đơn vị cung cấp).

Đơn vị đã phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và cử các tổ công tác đi địa bàn tuyên truyền lưu động thông qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng”.

Nội dung tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội qua 75 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành đến cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Cũng trong dịp này, đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trịnh Tường và Công ty TNHH & XNK Việt Nam Thịnh Vượng tổ chức trao tặng 630 hộp sữa cho trẻ em và 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng tại chương trình là 120 triệu đồng.

Trao quà cho trẻ em địa phương (ảnh: Đơn vị cung cấp).

Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên đồng thời củng cố tình đoàn kết quân - dân gắn bó.