Đồn Biên phòng Triệu Vân tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã thông tin đến gần 700 cán bộ, giáo viên và học sinh những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống xã hội; cách nhận diện các loại ma túy thường gặp và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy.

Trong đó, tập trung cảnh báo các thủ đoạn lợi dụng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm không rõ nguồn gốc để dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng ma túy.

Trung tá Bùi Đình Lợi, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Triệu Vân làm công tác tuyên truyền.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, kết hợp trao đổi, giao lưu hỏi - đáp và xử lý các tình huống thực tế, cán bộ, giáo viên và học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận biết, phòng tránh ma túy; cách ứng xử, từ chối trước những lời mời chào, dụ dỗ và chủ động thông báo cho gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Các đại biểu và cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự chương trình.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã trao 2 suất quà tặng học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, qua đó động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Đại diện Đồn Biên phòng Triệu Vân và Ban giám hiệu nhà trường trao quà tặng 2 em học sinh.

Hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của học sinh trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với nhà trường và địa phương. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng hành cùng ngành giáo dục xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy.