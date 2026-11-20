Trung tá Phạm Văn Mạnh trao trả tài sản cho bà Đàm Thị Mấn.

Chiều 20/11, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Trà Lý (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa trao trả tài sản cho công dân bị đánh rơi, do cán bộ đơn vị nhặt được.

Trước đó, ngày 21/10, Trung tá Phạm Văn Mạnh - Đội phó Đội vũ trang Đồn Biên phòng Trà Lý trong khi đi viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh (xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) đã nhặt được túi xách màu đen.

Khi kiểm tra, bên trong có 22.788.000 đồng và 1 căn cước công dân số có họ tên Đàm Thị Mấn sinh năm 20/9/1984, hộ khẩu thường trú thôn Lễ Thần Đông, xã Hòa An, Thái Thụy, Thái Bình (nay là Thôn Lễ Thần, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên).

Trung tá Mạnh đã báo cáo chỉ huy đơn vị quá trình nhặt được của rơi, đơn vị đã thông báo cho chính quyền địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sáng 20/11, bà Đàm Thị Mấn đã liên hệ và đến Đồn Biên phòng Trà Lý nhận lại túi xách và tài sản trên trước sự chứng kiến của Chỉ huy và Trực ban đơn vị.