Đồn Biên phòng Tổng Cọt vun đắp thế trận lòng dân nơi biên giới

Đồn Biên phòng Tổng Cọt được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 28,222 km, với 34 cột mốc chính, từ mốc 690 - 159 m đến mốc 723 + 700 m. Địa bàn phụ trách là xã Tổng Cọt gồm 20 xóm, trong đó có 8 xóm sát biên. Địa hình miền núi, địa bàn rộng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn đặt ra yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Khi mỗi gia đình hiểu rõ quy định, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, trách nhiệm bảo vệ biên giới sẽ trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Anh Lý Văn Dương, xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt chia sẻ: Sinh sống tại khu vực biên giới, tôi luôn xác định việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới là trách nhiệm của mỗi người dân. Tôi thường xuyên nhắc nhở gia đình chấp hành nghiêm các quy định, không tự ý qua lại biên giới trái phép, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, chủ động báo cho Bộ đội Biên phòng để kịp thời nắm bắt, xử lý. Người dân trong xóm đều mong biên giới luôn bình yên, cuộc sống ổn định, yên tâm học tập, lao động, phát triển kinh tế.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tổng Cọt thăm, tặng quà, động viên vợ liệt sỹ được đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng, góp phần lan tỏa tình quân dân nơi biên giới.

Từ nhận thức của người dân, công tác tuyên truyền, vận động được Đồn Biên phòng Tổng Cọt xác định là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với cán bộ, nhân dân. 8 tháng đầu năm , đơn vị tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nghị định của Chính phủ cho 1.320 lượt người; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, đơn vị triển khai mô hình “Chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”. Các tờ rơi có mã QR tố giác tội phạm được gắn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trụ sở làm việc và Trạm Y tế xã Tổng Cọt. Tại xóm Cọt Phố và xóm Tả Piẩu, đơn vị phát 98 tờ rơi, hướng dẫn cán bộ, nhân dân tra cứu thông tin pháp luật về biên giới. Xây dựng 6 bài tuyên truyền kèm hình ảnh bằng công nghệ AI, đăng trên trang thông tin điện tử và Facebook của xã. Qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tích cực tham gia các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân. Trong Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2026, đơn vị phối hợp trao 189 suất quà, tổng trị giá 175 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trưởng xóm, bí thư chi bộ các xóm giáp biên, người có uy tín, con nuôi đồn Biên phòng và học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị tiếp tục thực hiện Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường” đối với 6 cháu. Hỗ trợ 12 cháu trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, trị giá 88,8 triệu đồng...

Các hoạt động hướng về nhân dân còn được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực. Đồn phối hợp với các đơn vị và xóm Tà Piẩu lắp đặt công trình đèn đường “Thắp sáng vùng biên” gồm 17 cột đèn năng lượng mặt trời; trao 1.020 kg gạo, 10 bồn chứa nước cùng lương thực, đồ dùng học tập cho nhân dân, tổng trị giá 165 triệu đồng.

Trung tá Dương Khánh Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tổng Cọt cho biết: Đơn vị xác định công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ quân - dân gắn bó là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới. Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò người có uy tín, trưởng xóm, bí thư chi bộ và nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó xây dựng khu vực biên giới ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Tổng Cọt tổ chức 108 lần tuần tra bảo vệ biên giới với 480 lượt người tham gia; 68 lần tuần tra kiểm soát lưu động với 120 lượt cán bộ, chiến sĩ; 4 lần tuần tra khép kín với 36 lượt người tham gia; huy động 228 lượt người tổ chức 4 lần phát quang trên 12,5 km đường tuần tra, đường biên. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; phát hiện, xử lý 6 vụ/6 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.