Đồn Biên phòng Thị Hoa phối hợp xây dựng nền nếp nội trú cho học sinh xã Hạ Lang

Đồn Biên phòng Thị Hoa và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hạ Lang ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng nền nếp nội trú, giáo dục và rèn luyện học sinh.

Theo kế hoạch ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục, rèn luyện toàn diện học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nền nếp, phù hợp với đặc điểm địa bàn biên giới, nhất là trong giai đoạn đầu nhà trường đi vào hoạt động.

Trọng tâm phối hợp là hướng dẫn học sinh duy trì nền nếp sinh hoạt nội trú, rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh và hình thành lối sống tự giác, trách nhiệm. Hai đơn vị phối hợp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự quản, phòng tránh tai nạn, thương tích và bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tập thể, trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết giữa học sinh các dân tộc.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Thị Hoa phối hợp với nhà trường khảo sát, xây dựng vườn rau tăng gia, hướng dẫn học sinh tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi, qua đó giáo dục ý thức lao động, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp. Hai đơn vị cũng chú trọng nắm bắt tình hình, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh gặp trở ngại trong quá trình thích nghi với môi trường nội trú; đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh, từng bước xây dựng nền nếp sinh hoạt nội trú an toàn, thân thiện; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhà trường và nhân dân trên địa bàn biên giới.