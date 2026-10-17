Đồn Biên phòng Thị Hoa ký kết kế hoạch phối hợp trong giáo dục, rèn luyện học sinh

Đồn Biên phòng Thị Hoa và Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hạ Lang tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Nông Văn Tuấn

Các nội dung phối hợp tập trung vào hướng dẫn học sinh duy trì nền nếp sinh hoạt nội trú, rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành kỷ luật, kỹ năng tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh và xây dựng lối sống tự giác, trách nhiệm.

Đơn vị và nhà trường cũng phối hợp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự quản, phòng, tránh tai nạn, thương tích và bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tập thể, trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết giữa học sinh các dân tộc.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Thị Hoa phối hợp với nhà trường khảo sát, xây dựng vườn rau tăng gia, hướng dẫn học sinh tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi, góp phần giáo dục ý thức lao động, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đơn vị cũng phối hợp nắm tình hình, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh gặp trở ngại trong quá trình thích nghi với môi trường nội trú. Đồng thời, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho các em học sinh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đề nghị Đồn Biên phòng Thị Hoa và nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai các nội dung đã ký kết; thường xuyên trao đổi thông tin, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh phương pháp phối hợp phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh, xây dựng môi trường nội trú nền nếp, an toàn, thân thiện; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với nhà trường và nhân dân trên địa bàn biên giới.