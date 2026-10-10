Đồn Biên phòng Thị Hoa ký kết 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Ra mắt "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc" nhằm phát huy vai trò nòng cốt của hội viên phụ nữ trong công tác tham gia tự quản, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.​

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Đồn Biên phòng Thị Hoa và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hạ Lang thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030 với các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về chủ quyền biên giới quốc gia; hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo; xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ khu vực biên giới.

Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Thị Hoa chúc mừng, tặng quà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hạ Lang ​nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).