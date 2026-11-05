Đồn Biên phòng Thanh Luông tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Luông do Thiếu tá Lê Tiến Quang, Phó đồn trưởng làm đội trưởng. Đội tuần tra của đơn vị nước bạn Lào do Đại úy Nga Ta Mong, Chính trị viên Đại đội Biên phòng 119 làm đội trưởng.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Luông (Việt Nam) và Đội tuần tra Đại đội Biên phòng 119 (Lào) chào cột mốc.

Trong quá trình tuần tra, hai bên tiến hành kiểm tra thực địa đường biên giới, hệ thống cột mốc, dấu hiệu mốc giới và tình trạng địa chất tại khu vực các mốc; kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các hiệp định, quy chế về quản lý, bảo vệ biên giới.

Qua kiểm tra, đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng; tình hình khu vực biên giới ổn định, an toàn. Các đoạn biên giới do hai bên quản lý ổn định, không có nguy cơ sạt lở.

Đội trưởng đội tuần tra của hai đơn vị kiểm tra cột mốc.

Lực lượng tuần tra của hai bên tại cột mốc 101.

Kết thúc tuần tra, hai bên trao đổi thông tin, đánh giá kết quả phối hợp trong thời gian qua và ký biên bản tuần tra song phương; đồng thời thống nhất thời gian, nội dung tuần tra lần tiếp theo. Hoạt động tuần tra song phương góp phần tăng cường sự phối hợp, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.