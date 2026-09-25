Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh kịp thời hỗ trợ 2 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Ảnh: HỒNG ANH

Khoảng 5 giờ 15 ngày 25/9, tàu cá QNa 06272 TS, hành nghề câu, do ông Võ Công Hà (49 tuổi, trú thôn Long Thạnh, xã Tam Xuân) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động cách bờ biển khu vực Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lở khoảng 50m thì không may mắc cạn.

Sự cố khiến tàu bị phá nước, chìm khoảng một nửa thân tàu. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu còn có một ngư dân khác.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Tam Thanh khẩn trương triển khai một tổ gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, hỗ trợ đưa 2 ngư dân cùng đồ đạc, tài sản trên tàu vào bờ an toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sự cố do tàu cá mắc cạn, dẫn đến phá nước và chìm một phần thân tàu.

Hiện Đồn Biên phòng Tam Thanh tiếp tục phối hợp người dân trục vớt phương tiện.