Đồn Biên phòng Tam Thanh kết nối nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Ngọc Khuê. Ảnh: MINH VƯƠNG

Cháu Khuê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2025 cha qua đời, ngày 23/11 vừa qua mẹ mất, để lại ba chị em bơ vơ, hiện phải nương tựa vào bà ngoại. Khuê có chị gái đang học lớp 10 và em út mới 4 tuổi.

Biến cố liên tiếp khiến cuộc sống ba chị em vốn khó khăn nay càng thêm chồng chất, nhất là việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm điều kiện học tập lâu dài.

Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh kịp thời thăm hỏi, động viên; chủ động kết nối nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp các cháu có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập.

Theo đó, Khuê được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng cùng đồ dùng học tập đến khi học xong lớp 12.

Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng - Nâng bước em tới trường” được khởi xướng từ Đồn Biên phòng Tam Thanh vào năm 2014, với việc nhận đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình cùng mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” ngày càng được nhân rộng, trở thành hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa của lực lượng Bộ đội Biên phòng.