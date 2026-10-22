Đồn Biên phòng Tam Chung tuyên truyền pháp luật về chủ quyền biên giới cho học sinh

Hoạt động được triển khai theo kế hoạch phối hợp giữa Đồn Biên phòng Tam Chung và nhà trường, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh tại khu vực biên giới.

Thông qua chương trình "Tiết học biên cương", cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp học sinh nâng cao nhận thức về ý nghĩa, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Chương trình “Tiết học biên cương” thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành nội quy nhà trường. Ảnh: Đồn Biên phòng Tam Chung

Bên cạnh nội dung tuyên truyền về biên giới, chương trình còn chú trọng giáo dục ý thức chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tự giác, tự lập và trách nhiệm của học sinh trong học tập, sinh hoạt tập thể.

Các nội dung tuyên truyền được học sinh hào hứng đón nhận, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp, tác phong trong học tập và sinh hoạt, nhất là đối với học sinh đang học tập trong môi trường bán trú.

Việc tổ chức "Tiết học biên cương" không chỉ góp phần đưa kiến thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đến gần hơn với học sinh mà còn tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhà trường trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Qua đó, từng bước bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương tại khu vực biên giới.