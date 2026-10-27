Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện đối tượng bị truy tìm

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 27/10/2026, tàu cá mang số hiệu CM 09945 TS, làm dịch vụ hậu cần nghề cá, chở 13 thuyền viên, do ông Tăng Chí Thiện (sinh năm 1991, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, vào cửa biển Sông Đốc làm thủ tục nhập bến.

Trong quá trình làm thủ tục nhập bến, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc tiến hành kiểm tra, kiểm soát và kiểm diện thuyền viên. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện thuyền viên T.U.E. (sinh năm 1994, ngụ ấp Thị Trấn A, xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ truy tìm liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra ngày 28/9/2026 tại Thành phố Cần Thơ.

Lực lượng Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện thuyền viên T.U.E. đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ truy tìm.

Đồn Biên phòng Sông Đốc đã tiến hành tạm giữ T.U.E. hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.