Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện đối tượng bị công an truy tìm

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 27-10, tàu có số hiệu CM 09945 TS, làm nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, do ông Tăng Chí Thiện, trú tại ấp Mỹ Bình, xã Sông Đốc (Cà Mau) làm thuyền trưởng, làm thủ tục nhập bến tại cửa biển Sông Đốc.

Quá trình kiểm diện 13 thuyền viên của tàu, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc (Đồn Biên phòng Sông Đốc) phát hiện thuyền viên Tiền Út Ẹ (sinh năm 1994, trú tại ấp Thị Trấn A, xã Hòa Bình (Cà Mau) là người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ truy tìm, liên quan đến vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản xảy ra ngày 28-9-2026, tại thành phố Cần Thơ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Đốc làm việc với đối tượng Tiền Út Ẹ - người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ truy tìm.

Đồn Biên phòng Sông Đốc tiến hành các thủ tục nghiệp vụ theo quy định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng Tiền Út Ẹ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.