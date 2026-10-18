Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với Công an xã Sơn Vĩ tiếp nhận số vũ khí tự chế do công dân giao nộp. Ảnh: Quang Lập

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/10, anh Giàng Mí Hờ, sinh ngày 1/1/1997, trú tại thôn Trà Mần, xã Sơn Vĩ, đi lấy củi tại khu vực cách mốc quốc giới 513 khoảng 600 m về phía Việt Nam. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình lấy củi, anh Hờ phát hiện một bọc bao tải có màu trắng xanh được cất giấu trong khe đá. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Hờ kiểm tra và phát hiện bên trong bọc bao tải có 2 khẩu súng tự chế.

Sau khi phát hiện số vũ khí trên, anh Hờ đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã phối hợp với Công an xã Sơn Vĩ tiến hành tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế theo quy định; đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để xác minh nguồn gốc và xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn.