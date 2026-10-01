Đồn Biên phòng Sơn Trà hướng dẫn ngư dân sử dụng eCDT

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà cùng chính quyền địa phương tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: HUỲNH CHÍN

eCDT là phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử thủy sản do Cục Thủy sản triển khai nhằm số hóa quản lý hoạt động tàu cá ra, vào cảng và phục vụ công tác phòng, chống khai thác IUU.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn ngư dân đăng nhập, cập nhật thông tin tàu cá, khai báo thủ tục xuất, nhập bến, gửi danh bạ thuyền viên điện tử và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Hoạt động nằm trong mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Chỉ trong tuần qua, đơn vị đã tuyên truyền, hướng dẫn cho 618 lượt tàu cá sử dụng Sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên eCDT.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà hướng dẫn ngư dân khai báo trên ứng dụng eCDT. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Khi thay đổi thuyền viên, chủ tàu cần cập nhật ngay thông tin lên hệ thống và gửi danh bạ điện tử để làm thủ tục. Việc chuyển đổi sang eCDT giúp cắt giảm thủ tục giấy tờ, nâng cao hiệu quả kiểm soát tàu cá và phục vụ công tác phòng, chống khai thác IUU.