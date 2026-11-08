Đồn Biên phòng Si Ma Cai phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện tại địa bàn biên giới

Ban tổ chức chương trình tặng quà các em học sinh Trường Trung học cơ sở Si Ma Cai. Ảnh: Vân Anh

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 377 phần quà, gồm chăn, màn, đệm và áo khoác cho các hộ gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật và học sinh Trường Trung học cơ sở Si Ma Cai, với tổng trị giá 400 triệu đồng. Đây đều là những vật dụng thiết yếu, có ý nghĩa khi mùa đông đang đến gần, góp phần giúp các gia đình và các em học sinh cải thiện điều kiện sinh hoạt, giữ ấm trong những ngày giá rét.

Cùng với hoạt động trao quà, chương trình còn có hoạt động biểu diễn xiếc nghệ thuật miễn phí phục vụ nhân dân. Với nhiều tiết mục đặc sắc như lắc vòng nghệ thuật, thăng bằng, ảo thuật, patin đôi, xiếc thú và các tiết mục hề giao lưu, đêm diễn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi đến thưởng thức. Những màn trình diễn hấp dẫn, sôi động mang đến không khí vui tươi, tạo một sân chơi văn hóa, giải trí bổ ích cho trẻ em vùng cao.

Cán bộ Đồn Biên phòng Si Mai Cai trao áo ấm cho học sinh Trường Trung học cơ sở Si Ma Cai. Ảnh: Vân Anh

Chương trình là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức, đơn vị và những tấm lòng thiện nguyện. Đồng thời, phát huy vai trò kết nối của Mặt trận Tổ quốc, sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng trong vận động các nguồn lực xã hội chăm lo an sinh xã hội, hướng về đồng bào vùng cao biên giới.