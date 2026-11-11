Đồn Biên phòng Sen Thượng tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc

Hoạt động được triển khai thực hiện theo Quy chế phối hợp và Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được hai bên phê duyệt.

Lực lượng tuần tra hai nước thực hiện tô son mốc giới, góp phần bảo vệ nguyên trạng hệ thống mốc giới quốc gia.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên tiến hành kiểm tra đường biên giới, hệ thống mốc giới theo kế hoạch; trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện tô son mốc giới. Hai bên thống nhất thời gian, phương án tổ chức các đợt tuần tra song phương tiếp theo.

Việc duy trì tuần tra song phương góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.