Đồn Biên phòng Rạch Gốc: 50 năm vững vàng nơi đầu sóng

Chiều 1/10, Đồn Biên phòng Rạch Gốc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị (1/10/1976 - 1/10/2026).

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các xã Phan Ngọc Hiển cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc long tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Tại buổi lễ, Trung tá Phạm Quốc Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã ôn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.

Đứng chân trên địa bàn có vị trí đặc biệt về quốc phòng - an ninh ở tuyến biển cực Nam Tổ quốc, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển gắn với bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; chủ động phòng, chống tội phạm, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Trung tá Phạm Quốc Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc phát biểu ôn truyền thống

Trong suốt 50 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc luôn bám địa bàn, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có các vụ án, chuyên án ma túy, đối tượng giết người lẩn trốn và đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới biển.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đơn vị đã trực tiếp cứu nạn thành công 52 phương tiện cùng 225 thuyền viên gặp nạn trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Trong phòng, chống thiên tai, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động di dời hơn 1.222 hộ dân, với gần 2.400 nhân khẩu ở vùng rừng phòng hộ xung yếu đến nơi an toàn.

Bà Nguyễn Chúc Ly, Chủ tịch UBND xã Phan Ngọc Hiển tặng tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, người lính Rạch Gốc luôn gắn bó với nhân dân, tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đơn vị đã trao tặng 14 căn nhà tình thương trị giá 840 triệu đồng, hơn 24.000 suất quà cho học sinh nghèo, nhận đỡ đầu 17 người con nuôi và phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gập.

Những đóng góp trong suốt chặng đường 50 năm được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Đồn Biên phòng Rạch Gốc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2015, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016 và 10 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chúc mừng Đồn Biên phòng Rạch Gốc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau, khẳng định chặng đường 50 năm của Đồn Biên phòng Rạch Gốc gắn liền với những chiến công của lực lượng BĐBP tỉnh và nhân dân địa phương trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, xây dựng và phát triển quê hương.

Đại tá Nguyễn Quang Hà đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh tặng giấy khen của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho tập thể đồn Biên phòng Rạch Gốc

Ông Tiết Minh Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Ngọc Hiển tặng giấy khen cho các cá nhân

Đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị nhân dịp 50 năm Ngày truyền thống

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau tặng giấy khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Phan Ngọc Hiển tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Rạch Gốc.