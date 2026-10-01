Đồn Biên phòng Rạch Gốc: 50 năm vững vàng nơi đầu sóng

Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh, đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính uỷ BĐBP Cà Mau, khẳng định: Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng, quản lý, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã và đang khẳng định vững chắc vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới biển, đảo nơi cực Nam Tổ quốc.

Lịch sử của đơn vị luôn gắn liền với những chiến công hào hùng của lực lượng BĐBP tỉnh Cà Mau và Nhân dân địa phương trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đó là lịch sử được viết nên bằng mồ hôi, xương máu, bằng tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang ngày đêm chắc tay súng, giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị, Trung tá Phạm Quốc Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc, nhấn mạnh: Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị qua các thời kỳ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ; phát huy năng lực công tác, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tá Phạm Quốc Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc, phát biểu ôn lại truyền thống đơn vị.

Trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã xác lập và đấu tranh thắng lợi 18 chuyên án, vụ án ma tuý; độc lập điều tra, bắt giữ đối tượng giết người lẩn trốn; bắt 17 đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm; xử lý hành chính hơn 1.000 vụ vi phạm pháp luật.

Trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đơn vị đã trực tiếp cứu nạn thành công 52 phương tiện cùng 225 thuyền viên trôi dạt trên biển, đưa vào bờ an toàn; tuyên truyền, di dời hơn 1.222 hộ dân với gần 2.400 nhân khẩu ở vùng rừng phòng hộ xung yếu đến nơi an toàn.

Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đơn vị đã tặng 14 căn nhà tình thương trị giá 840 triệu đồng, trao hơn 24.000 suất quà cho học sinh nghèo, đỡ đầu 17 trẻ em; nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gập...

Đồng chí Nguyễn Chúc Ly, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Phan Ngọc Hiển, tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Chủ tịch UBND Xã Phan Ngọc Hiển tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp vào quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh, tặng giấy khen của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho tập thể Đồn Biên phòng Rạch Gốc.