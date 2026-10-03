Đồn Biên phòng Phước Thuận đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận và ngư dân tham gia Chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân”. Ảnh: Văn Danh

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay; nhấn mạnh xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc là trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phổ biến các quy định mới của pháp luật về khai thác thủy sản; tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống khai thác IUU; hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển.

Trung tá Nguyễn Tài Nguyên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phước Thuận cho biết, biển, đảo không chỉ là không gian sinh kế của bao thế hệ ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Với chủ đề “Gắn kết tình quân dân - Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển”, Chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” tạo không khí gần gũi, thân tình để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với ngư dân; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con trong quá trình lao động, sản xuất trên biển.

Qua đó, kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban Tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Danh

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng hỗ trợ các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trong lao động, sản xuất. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành đối với ngư dân, góp phần ổn định cuộc sống, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, vươn khơi, bám biển.