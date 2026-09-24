Đồn Biên phòng Phước Hải tuyên truyền chống khai thác IUU đến 126 ngư dân

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân; góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại Cảng cá Lộc An, xã Phước Hải, nơi thường xuyên có nhiều tàu cá ra vào, cán bộ Đồn Biên phòng Phước Hải không chỉ phổ biến các quy định về chống khai thác IUU mà còn hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, cập nhật thông tin chuyến biển và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Hải tập trung phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng “cầm tay chỉ việc”, sát từng phương tiện, từng chuyến biển. Với những ngư dân lớn tuổi, còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giải đáp vướng mắc ngay tại tàu, giúp ngư dân từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động khai thác.

Cách làm này góp phần chuyển từ tuyên truyền theo hướng “nghe và nhớ” sang “làm và thực hiện đúng”, đưa các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản trở thành công việc cụ thể trong mỗi chuyến biển.

Phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Phước Hải chú trọng tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, khó khăn của ngư dân.

Mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân” do Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phước Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Hải tổ chức đã tạo không gian gần gũi để cán bộ, lực lượng chức năng trao đổi trực tiếp với bà con về những vấn đề phát sinh trong quá trình vươn khơi, từ đó tuyên truyền pháp luật sát với thực tế hơn.

Phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản.

Qua công tác tuyên truyền, mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân được vận động trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng tàu, tuyên truyền đến từng ngư dân”, Đồn Biên phòng Phước Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và kiểm tra, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cộng đồng ngư dân, chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu.