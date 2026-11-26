Trước đó, thực hiện Kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 18-11-2026, tại địa bàn phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng) và Công an phường Thanh Khê phát hiện 2 người gồm: H.T.L (sinh năm 1981, tạm trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là người điều khiển xe mô tô. Người ngồi sau có tên Văn Phú Việt (sinh năm 1988, thường trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Lực lượng chức năng thu giữ ở túi quần Việt đang mặc có 3 túi nilon bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (khoảng 5g) và 2 nỏ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy.

Đối tượng Văn Phú Việt bị bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật do Đồn Biên phòng Phú Lộc thu giữ của Văn Phú Việt.

Tại Đồn Biên phòng Phú Lộc, Văn Phú Việt khai nhận, 3 gói nilon trên là ma túy đá. Trước đó, từ ngày 10 đến 18-11-2026, Văn Phú Việt đã 2 lần thực hiện hành vi mua ma túy (khoảng 5g) về bán lại cho người khác và sử dụng. Văn Phú Việt là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích, cũng là đối tượng bị giáo dục tại địa phương vì có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Phú Lộc cũng xác định người đàn ông có tên H.T.L không biết việc Văn Phú Việt cất giấu 3 gói ma túy trong túi quần.

Ngay sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã bàn giao hồ sơ, tang vật và Văn Phú Việt cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo pháp luật.