Đồn Biên phòng Phú Lộc được khen thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới biển

Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng phường Thanh Khê không ma túy đến hết năm 2028, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng.

Qua đó, đã bắt được 6 vu/11 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 104,8 gam ma túy các loại, 6 bộ công cụ sử dụng trái phép chất ma túy, 5 cân tiểu ly; xử lý hành chính 8 vụ/14 đối tượng, phạt tiền 19,5 triệu đồng. Đặc biệt, trong đợt cao điểm vừa qua, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã bắt được 1 vụ/3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 10 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 1 cân tiểu ly và 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Trần Tường Vân trao khen thưởng cho tập thể và 7 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Thanh Khê đã khen thưởng cho tập thể Đội phòng chống ma túy và tội phạm và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn phường Thanh Khê trong thời gian qua.

PHƯƠNG KIẾM