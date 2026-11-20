Trước đó, thực hiện Kế hoạch nghiệp vụ, lúc 19 giờ 15 phút ngày 18-11 tại đường Điện Biên Phủ đoạn thuộc phường Thanh Khê, Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Phòng Nghiệp vụ phát hiện, kiểm tra 2 nam thanh niên đang điều khiển xe mô- tô BKS: 43AC-69261. Qua kiểm tra 2 thanh niên khai tên Hoàng Thăng Long (1981; HKTT: TP Hồ Chí Minh, nơi tạm trú nhà trọ số 31 Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê), là người điều khiển xe mô tô, người ngồi sau tên Văn Phú Việt (1988, HKTT: Nhà số 304/45 Điện Biên Phủ, Tổ 48 Chính Gián, phường Thanh Khê) thu giữ ở túi quần của Việt 3 gói ma túy đá (khoảng 3 gam).

Đối tượng Văn Phú Việt cùng tang vật.

Việt khai nhận mang ma túy theo người để sử dụng cá nhân. Long điều khiển xe mô-tô chở Việt và không biết Việt cất giấu ma túy trong người. Ngoài ra đơn vị còn thu giữ của Việt 1 ĐTDĐ; 1 nỏ thủy tinh bị gãy thành 2 phần và 50.000 đồng; thu giữ của Hoàng Thăng Long 1 xe mô tô BKS: 43AC-69261, 1 điện thoại di động và 300.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

PHƯƠNG KIẾM