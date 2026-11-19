Đối tượng Văn Phú Việt và tang vật. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Trước đó, thực hiện kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, vào lúc 19 giờ 15 ngày 18/11, tại trước nhà số 243 Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), lực lượng phối hợp phát hiện 2 nam thanh niên đang điều khiển xe mô tô hiệu Honda RSX BKS, biển kiểm soát 43AC-69261 có biểu hiện nghi vấn.

Danh tính 2 thanh niên gồm: H.T.L (sinh năm 1981, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; hiện ở phường Thanh Khê) là người điều khiển xe mô tô và Văn Phú Việt (sinh năm 1988, thường trú tại nhà số 304/45 Điện Biên Phủ, Tổ 48 Chính Gián, phường Thanh Khê).

Lực lượng chức năng đang phát hiện túi quần phía trước bên phải của Việt đang mặc có 3 túi nilon bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (khoảng 5 gam). Việt khai nhận, 3 gói nilon trên là ma túy đá, mục đích để sử dụng cá nhân.

Điều tra ban đầu, bản thân người thanh niên H.T.L không biết việc Văn Phú Việt cất giấu 3 gói ma túy trong túi quần. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.