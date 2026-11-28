Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang cùng nhân dân kè chắn ngăn nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: Văn Tánh

Nhớ lại thời điểm nước lũ tràn vào nhà, bà Phạm Thị Nga (trú tổ dân phố Thủy Triều) cho biết, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi rời nhà đi làm, bà thấy mực nước sông vẫn còn thấp. Đến khoảng 4 giờ, nhận được điện thoại từ gia đình báo nước đã tràn vào nhà, bà vội vã chạy về nhưng nhiều đồ đạc đã bị ngập.

Đồn Biên phòng Phổ Quang đã huy động cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường giúp bà Nga thu dọn tài sản lên cao. Bà Nga chia sẻ: “Nước dâng quá nhanh khiến gia đình trở tay không kịp, chỉ kịp lấy giấy tờ, còn nhiều tài sản trong nhà bị ngập nước. Nhờ các chú Bộ đội Biên phòng hỗ trợ thu dọn chứ nhìn đồ đạc, lúa gạo ngập trong nước, tôi không biết phải dọn thứ gì trước, thứ gì sau”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phổ Quang đóng bao đất, cát để gia cố, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư. Ảnh: Văn Tánh

Không riêng gia đình bà Nga, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Thủy Triều cũng rơi vào cảnh tất bật chạy lũ khi nước sông Trà Câu tiếp tục dâng cao.

Bà Nguyễn Thị Nhung (trú tổ dân phố Thủy Triều) cho biết, hằng năm, khu vực này vẫn xảy ra ngập lụt, song người dân không nghĩ đợt lũ lần này lại lớn đến vậy. Nước dâng cao, tràn qua bờ kè, gây ngập nhiều nhà dân. Từ sáng sớm, lực lượng quân đội, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ bà con ứng phó với mưa lũ.

Tại khu vực bờ kè, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, lực lượng dân quân và chính quyền địa phương khẩn trương đóng bao đất, cát để gia cố, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang phối hợp với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang giúp người dân di chuyển tài sản đến vị trí an toàn. Ảnh: Văn Tánh

Thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Phổ Quang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, khi nước sông Trà Câu dâng cao, Ban Chỉ huy đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân sự và chính quyền địa phương nhanh chóng tiến hành sơ tán những ngôi nhà thuộc khu vực thấp, trũng và vận chuyển đồ đạc cho bà con. Theo dự báo nước sông Trà Câu sẽ tiếp tục dâng cao nên đơn vị đang duy trì lực lượng giúp đỡ bà con di chuyển tài sản.

Hai sông vượt báo động 3, gần 1.700 nhà dân bị ngập

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 27/11 đến sáng 28/11, khu vực phía đông của tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung lên tới 495 mm, Ba Điền 316 mm, Ba Liên 298 mm, Sơn Hải 296 mm, Ba Vinh 295 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng nhanh. Lúc 10 giờ ngày 28/11, mực nước sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 6,18 m, vượt báo động 3 khoảng 0,68 m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 5,06 m, vượt báo động 3 khoảng 0,56 m; sông Trà Khúc vượt báo động 2 khoảng 0,09 m.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang cùng nhân dân làm kè chắn ngăn nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: Văn Tánh

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 28/11, mưa lũ đã gây ngập tại 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với 1.691 nhà dân bị ngập nước. Trong đó, xã Thiện Tín chịu ảnh hưởng nặng nhất với 1.115 nhà bị ngập, tiếp đến là xã Phước Giang với 490 nhà.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã tổ chức di dời 83 hộ dân tại các khu vực ngập lụt và 12 hộ với 53 nhân khẩu tại những nơi có nguy cơ sạt lở đất đến vị trí an toàn.

Ngoài gây ngập lụt, mưa lớn còn khiến nhiều tuyến đường tại các xã Ba Tơ, Ba Động, Sơn Hà và Đặng Thùy Trâm bị sạt lở. Tại xã Ba Động, cây cầu bắc qua tuyến kênh dẫn Thủy điện Sông Liên 1 có nguy cơ sụp đổ do mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng.