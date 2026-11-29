Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang hỗ trợ kéo tàu cá bị chìm vào bờ. Ảnh: Văn Tánh

Khoảng 3 giờ cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QNg-90457-TS của ông Nguyễn Ngọc Thìn, trú tại tổ dân phố Hải Tân, phường Trà Câu, đang neo đậu trên sông Thoa, cách cầu Hải Tân khoảng 50m về phía thượng nguồn thì bị đứt dây neo do nước lũ dâng cao, chảy xiết. Tàu bị lật nghiêng rồi chìm. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không hoạt động nên không có thiệt hại về người.

Mặc dù lũ đã giảm dần, nước trên sông Thoa vẫn chảy xiết, khiến tàu cá có nguy cơ tiếp tục bị hư hỏng. Để hạn chế thiệt hại cho người dân, Đồn Biên phòng Phổ Quang đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với gia đình chủ tàu triển khai công tác cứu hộ.

Sau nhiều giờ ngâm mình trong nước lũ, với sự hỗ trợ của phương tiện cơ giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng gia đình đã kéo tàu vào gần bờ, tiến hành bơm hút nước. Đến nay, con tàu đã nổi trở lại và được đưa vào vị trí an toàn.