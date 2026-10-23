Đại tá, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai Trần Quang Tùng cùng lãnh đạo xã Pha Long trao quyết định kết nạp Đoàn cho 5 học sinh ngay tại cột mốc biên giới 166 Lồ Cố Chin (Pha Long - Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng và ngành giáo dục vùng cao, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới với sứ mệnh trồng người nơi phên dậu Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Pha Long và Tả Gia Khâu kết nghĩa với Trường phổ thông nội trú TH và THCS Pha Long

Tham dự buổi lễ ký kết nghĩa có lãnh đạo Ban chỉ huy Biên phòng Lào Cai; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; Ban giám hiệu nhà trường; cán bộ, chiến sĩ 2 Đồn Biên phòng cùng hơn 1.000 giáo viên và học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai Trần Quang Tùng nhấn mạnh, việc ký kết chương trình kết nghĩa không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó quân dân sâu sắc mà còn là trách nhiệm chính trị trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới. Qua đó, tạo thêm điều kiện để các em học sinh học tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tình yêu quê hương, đất nước.

Theo chương trình phối hợp, các đơn vị sẽ triển khai đồng bộ nhiều mô hình thiết thực, hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên giới. Tập trung vào các nhiệm vụ là: Đưa biên cương vào trường học, tăng cường giáo dục kỹ năng và pháp luật và chăm lo đời sống, tiếp sức đến trường.

Xây dựng "Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng" tại Phòng truyền thống nhà trường; trưng bày bản đồ, hình ảnh tuần tra, mô hình cột mốc và tư liệu lịch sử. Qua đó, các em học sinh được tiếp cận trực quan với truyền thống đấu tranh, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ của cha ông.

Phối hợp tổ chức "Tiết học biên cương", rèn luyện thể chất, võ thể dục, kỹ năng tự vệ, nếp sống tự lập (như gấp chăn màn nề nếp, tham gia mô hình vườn rau nội trú). Đồng thời, đưa "Tủ sách pháp luật số" tiếp cận học sinh qua mã QR, infographic, giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tảo hôn và nhận diện thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Duy trì các hoạt động an sinh thiết thực như chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm", "Tháng 3 biên giới" và chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng"; qua đó kịp thời động viên, sẻ chia khó khăn với các em học sinh nội trú.

Trong khuôn khổ lễ kết nghĩa, Bộ đội Biên phòng Lào Cai và Đoàn thanh niên xã Pha Long đã tổ chức kết nạp Đoàn cho 5 học sinh của Trường phổ thông nội trú TH và THCS Pha Long và tổ chức "Tiết học biên cương" ngay tại cột mốc 166 Lồ Cố Chin.

Việc ký kết nghĩa giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhà trường góp phần vun đắp "lòng dân", gieo mầm tri thức. Ở đó, nhà trường lo việc dạy chữ còn Bộ đội Biên phòng cùng chung tay rèn người, giúp những học sinh vùng cao Pha Long sống có trách nhiệm, bản lĩnh, luôn hướng về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai và các em học sinh chào cờ Tổ quốc ngay tại cột mốc biên giới. Ảnh: Quốc Hồng

Đại tá, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai Trần Quang Tùng phát biểu tại lễ kết nghĩa. Ảnh: Quốc Hồng

Trường phổ thông nội trú TH và THCS Pha Long có 25 lớp học, với gần 1.000 học sinh các dân tộc Mông, Nùng, Phù Lá... Ảnh: Quốc Hồng

Hai Đồn Biên phòng Pha Long và Tả Gia Khâu kết nghĩa với Trường phổ thông nội trú TH và THCS Pha Long. Ảnh: Quốc Hồng

Tiết học biên cương được tổ chức ngay tại cột mốc biên giới Lồ Cố Chin. Ảnh: Quốc Hồng

Lãnh đạo xã Pha Long phát biểu giao nhiệm vụ cho các đoàn viên thanh niên mới được kết nạp ngay tại cột mốc biên giới. Ảnh: Quốc Hồng

Các em học sinh được kết nạp vào Đoàn tuyên thệ bên cột mốc chủ quyền biên giới. Ảnh: Quốc Hồng

Bộ đội Đồn Biên phòng Pha Long thể hiện đội hình tuần tra biên giới để các em học sinh trải nghiệm thực tế. Ảnh: Quốc Hồng

Chiến sĩ Biên phòng tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới Lồ Cố Chin. Ảnh: Quốc Hồng

Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pha Long Lèng Văn Trai giới thiệu, thuyết minh cho các em học sinh về đường biên, mốc giới ở địa bàn xã Pha Long. Ảnh: Quốc Hồng

Các em học sinh tham quan phiên bản trống đồng được phát hiện tìm thấy tại xã Pha Long, hiện được trưng bày tại Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Quốc Hồng

Cán bộ Biên phòng Lào Cai hướng dẫn các em học sinh cách sử dụng điện thoại quét mã QR để tìm hiểu, học tập về đường biên, cột mốc và truyền thống Bộ đội Biên phòng Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Đoàn viên thanh niên chào cờ Tổ quốc ngay cột mốc biên giới. Ảnh: Quốc Hồng

Các em học sinh dân tộc thiểu số Pha Long bên cột mốc 166 Lồ Cố Chin. Ảnh: Quốc Hồng

Đồn Biên phòng Pha Long 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Quốc Hồng