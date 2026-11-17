Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2026 tại Đồn Biên phòng Pha Long. Ảnh: Ngọc Lâm

Tham gia đoàn kiểm tra có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Trinh sát; đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2026 trên các mặt: Tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; trinh sát, phòng, chống tội phạm; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại Biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chuyển đổi số.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ảnh: Ngọc Lâm

Đoàn chú trọng kiểm tra việc triển khai kế hoạch, phương án tác chiến, xử lý tình huống phát sinh trên địa bàn; hệ thống hồ sơ, văn kiện tác chiến, công tác đảng, công tác chính trị và các chuyên ngành. Đồng thời, kiểm tra nhận thức chung nhằm đánh giá trình độ nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của cán bộ và sự phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác đảm bảo sẵn sàng chiến đấu tại kho lưu trữ. Ảnh: Ngọc Lâm

Theo báo cáo, năm 2026, Đồn Biên phòng Pha Long đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc quốc giới; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới được 119 lần với 1.053 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia.

Hoạt động đối ngoại Biên phòng tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đơn vị duy trì các hoạt động hội đàm, giao lưu hữu nghị, trao đổi thông tin và phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân hai bên biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới.

Đoàn kiểm tra thể lực cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Ngọc Lâm

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Pha Long chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đơn vị tổ chức huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình quy định; quân số tham gia huấn luyện đạt 85%, kết quả 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó trên 70% khá, giỏi. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thi đua Quyết thắng được tổ chức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong năm, đơn vị đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra hồ sơ, sổ sách công tác trinh sát và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Ngọc Lâm

Đặc biệt, đơn vị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đơn vị đã phối hợp tổ chức 4 đợt tuyên truyền, với 180 lượt người nghe; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời tích cực thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Đoàn kiểm tra nội vụ vệ sinh. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống bộ đội tiếp tục được bảo đảm. Đơn vị chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. Công tác quân y, chăm sóc sức khỏe được quan tâm, tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt 98,5%. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với y tế địa phương tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh cho nhân dân và tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồn Biên phòng Pha Long cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục đề ra các biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đồn Biên phòng Pha Long. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ những hạn chế trên từng mặt công tác; hướng dẫn đơn vị biện pháp khắc phục, bổ sung và hoàn thiện các nội dung theo quy định. Đoàn đề nghị đơn vị nghiêm túc tiếp thu, rà soát những vấn đề được chỉ ra, đề ra biện pháp khắc phục phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.