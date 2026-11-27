Lê tai nung (VH6) là giống cây ăn quả ôn đới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, có tiềm năng phát triển thành cây trồng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Trao lê giống cho các hộ dân ở thôn Nì Sỉ, xã Pha Long.

Ngay sau khi trao tặng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long cùng người dân đào hố, vận chuyển và trồng cây.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pha Long hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lê, giúp các hộ nắm vững quy trình canh tác, bảo đảm cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng lê cho người dân.

Hoạt động góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện đời sống; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.