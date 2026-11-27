Đồn Biên phòng Pha Long hỗ trợ cây lê giống cho hộ nghèo, cận nghèo
Thực hiện chương trình “Dân vận khéo”, Đồn Biên phòng Pha Long vừa hỗ trợ 600 cây giống lê Tai nung (VH6) cho 6 hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Nì Sỉ, xã Pha Long. Mỗi hộ được trao tặng 100 cây giống, nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tổng trị giá chương trình hỗ trợ là 21 triệu đồng.
Lê tai nung (VH6) là giống cây ăn quả ôn đới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, có tiềm năng phát triển thành cây trồng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngay sau khi trao tặng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long cùng người dân đào hố, vận chuyển và trồng cây.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pha Long hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lê, giúp các hộ nắm vững quy trình canh tác, bảo đảm cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Hoạt động góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện đời sống; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/don-bien-phong-pha-long-ho-tro-cay-le-giong-cho-ho-ngheo-can-ngheo-post915592.html