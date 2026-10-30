Đồn Biên phòng Ninh Hải tuyên truyền chống khai thác IUU

Ngày 30-10, tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải (phường Đông Ninh Hòa), Đồn Biên phòng Ninh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kết hợp hướng dẫn ngư dân chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đến trực tiếp từng tàu cá thông tin về tình hình trên biển, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản; hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ninh Hải phát tờ rơi và tặng phao cứu sinh cho ngư dân.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tập trung tuyên truyền, khuyến cáo chủ phương tiện, thuyền trưởng thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; không đưa phương tiện ra khơi khi thời tiết diễn biến xấu; chủ động gia cố lồng bè, dây neo, sắp xếp phương tiện tại khu neo đậu bảo đảm khoảng cách an toàn, hạn chế va đập khi có mưa bão.

Dịp này, Đồn Biên phòng Ninh Hải phát 100 tờ rơi tuyên truyền và tặng 20 phao tròn cho các chủ phương tiện.