Đồn Biên phòng Ninh Hải luyện tập phương án cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão

Trong 2 ngày 14 và 15-10, Đồn Biên phòng Ninh Hải - Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức luyện tập các phương án cứu nạn, cứu hộ, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn.

Địa bàn Đồn Biên phòng Ninh Hải quản lý gồm phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa, có 481 tàu cá và 125 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Hoạt động khai thác thủy sản trên biển cùng mật độ phương tiện neo đậu lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão tới.

Nạn nhân trong tình huống giả định nhanh chóng được cứu vớt và đưa lên bờ an toàn.

Theo tình huống giả định, một tàu cá đang trên đường di chuyển vào nơi tránh trú bão thì một thuyền viên không may rơi xuống biển. Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân và đưa lên bờ an toàn. Quá trình xử trí tình huống được triển khai khẩn trương, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, sát với điều kiện thực tế trên địa bàn.

Cùng với luyện tập cứu nạn, cứu hộ, tại cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải, cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân sắp xếp vị trí neo đậu, gia cố dây neo, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tránh va đập khi mưa bão, đồng thời chấp hành nghiêm các hướng dẫn phòng, chống thiên tai.

Hoạt động nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trên khu vực biên giới biển.