Đồn Biên phòng Ninh Hải cứu hộ tàu cá bị sóng đánh chìm ở phường Đông Ninh Hòa

Sáng 10-11, tại khu vực bờ kè Tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa, do ảnh hưởng của sóng lớn, 2 phương tiện ghe thuyền của ngư dân neo đậu tại khu vực này đã bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Trong đó, 1 ghe bị sóng đánh vỡ, hư hỏng hoàn toàn.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải và Nhân dân nỗ lực đưa tàu cá lên bờ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ninh Hải (đóng chân trên địa bàn phường) đã phối hợp với Nhân dân hỗ trợ ngư dân đưa tàu cá lên bờ. Đến trưa cùng ngày, tàu cá bị đánh dạt nêu trên đã được các lực lượng di chuyển lên bờ an toàn.

Sau nhiều giờ cứu hộ, tàu cá đã được đưa lên bờ an toàn.

Qua sự việc trên, UBND phường Đông Ninh Hòa khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa bão, sóng lớn; chủ động kiểm tra, gia cố phương tiện, dây neo và đưa ghe thuyền đến khu vực neo đậu an toàn khi thời tiết diễn biến bất lợi; không chủ quan ra khơi hoặc hoạt động trên biển khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

QUỲNH ĐÔNG