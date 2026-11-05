Đồn biên phòng Nhật Lệ (Quảng Trị) kịp thời cứu hộ, đưa ngư dân bị đau nặng trên biển đi cấp cứu

Bộ đội Biên phòng và ngư dân chuyển người bị đau nặng sang xuồng cao tốc của biên phòng để đưa vào bờ đi cấp cứu. (Ảnh: NH)

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 4/11, đơn vị biên phòng nhận được tin báo ông Hà Nhưng (sinh năm 1970, trú tại Nại Hiên Đông, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), thuyền viên tàu cá ĐNa-90778-TS, bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên biển.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhật Lệ chỉ đạo duy trì liên lạc với tàu, cán bộ quân y hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức sẵn sàng chuyển tiếp bệnh nhân khi tàu vào gần bờ. Đến 21 giờ cùng ngày, tổ cứu hộ gồm 8 đồng chí và 1 thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Hữu ở tổ dân phố Bảo Ninh 1 đã tiếp cận tàu cá, đưa người bị nạn vào bờ và chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Chiến sĩ quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ cấp cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. (Ảnh: NH)

Theo thông tin cập nhật vào sáng 5/11, qua thăm khám các bác sĩ xác định nạn nhân bị thủng dạ dày. Sau khi được phẫu thuật kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được điều trị hồi phục tích cực, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương cứu hộ, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.