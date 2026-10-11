Đồn Biên phòng Nhật Lệ cứu hộ thành công 1 người dân gặp nạn trên biển

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ đưa nạn nhân vào bờ an toàn - Ảnh: P.V

Trước đó, vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo về một người dân bị nước cuốn trôi khi đang thả lưới đánh bắt thủy sản, cách cửa Nhật Lệ khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc. Sau khoảng 4 giờ lênh đênh trên biển, nạn nhân bám được vào phao nổi.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Nhật Lệ khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện cơ động ra hiện trường xác minh, tổ chức cứu nạn. Đến 12 giờ 35 phút cùng ngày, tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, cứu vớt và đưa người gặp nạn vào bờ an toàn. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Hoàng Anh (SN 1993), trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình thả lưới đánh bắt thủy sản, Hồ Hoàng Anh bị nước cuốn trôi ra xa cửa biển Nhật Lệ.

Sau khi được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, hiện Hồ Hoàng Anh đã ổn định và được đưa trở về nhà.

Dịp này, Đồn Biên phòng Nhật Lệ cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn khi lao động, sản xuất trên biển; trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, hạn chế đi biển một mình và chủ động phương án ứng phó khi xảy ra sự cố, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.