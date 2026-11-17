Đây là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch phối hợp được hai đơn vị ký kết trong giai đoạn đầu vận hành năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn hướng dẫn học sinh tập thể dục rèn luyện sức khoẻ.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia phân luồng giao thông tại cổng trường; hướng dẫn học sinh, phụ huynh tham gia giao thông an toàn, để xe đúng nơi quy định; hướng dẫn học sinh xếp hàng vào lớp, kê bàn ghế, dọn vệ sinh các phòng học; hướng dẫn các em tập thể dục tay không, rèn luyện sức khỏe, ý thức kỷ luật trong sinh hoạt tập thể..., góp phần giúp nhà trường ổn định nền nếp, tổ chức dạy học, để học sinh hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, sinh hoạt nền nếp, chấp hành nội quy trong môi trường nội trú.

Trước đó, Đồn Biên phòng Ngọc Côn phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình ngoại khoá “Tiết học biên cương”, tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới; giới thiệu cột mốc trên địa bàn, giúp học sinh hiểu thêm về quê hương, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.