Đồn Biên phòng Ngọc Côn ký kết phối hợp giai đoạn đầu vận hành trường nội trú liên cấp

Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đình Phong ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn đầu vận hành trường nội trú liên cấp năm học 2026 - 2027 và các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch ký kết, 2 đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước; tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lývề biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; triển khai tiết học biên cương..., qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc và xây dựng tinh thần đoàn kết giữa quân và dân trên địa bàn.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Ngọc Côn tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhằm khích lệ hoc sinh tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.