Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng đoàn công tác kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2026 tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy. Ảnh: Ngọc Lâm

Tham gia đoàn kiểm tra có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Trinh sát; đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2026 trên các mặt: Tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị; trinh sát, phòng, chống tội phạm; đối ngoại Biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kỹ thuật; công tác đảm bảo chỉ huy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác xây dựng đơn vị tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy. Ảnh: Ngọc Lâm

Cùng với kiểm tra các mặt công tác chuyên ngành, các thành viên trong đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và nhận thức chính trị. Từ đó, đoàn đánh giá khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Theo báo cáo, trong năm 2026, Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, sự chỉ đạo các cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong năm 2026, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng và nhân dân trên địa bàn tổ chức 208 lượt tuần tra bảo vệ biên giới với 1.892 lượt người tham gia. Đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khu vực biên giới. Cùng với đó, trong công tác huấn luyện, đơn vị đã xây dựng hệ thống văn kiện, giáo án huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị theo quy định, bảo đảm chất lượng.

Kiểm tra thực hành xử trí tình huống phương án chiến đấu bảo vệ đồn. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác Đảng, công tác chính trị được đơn vị tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026; đề nghị cấp trên khen thưởng 2 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong năm, đơn vị đã tổ chức 148 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 4.252 lượt người nghe; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Nổi bật là các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Thông qua chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, đơn vị đã trao quà cho 17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 111 hộ nghèo và cận nghèo cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, tổng trị giá khoảng 160 triệu đồng. Chương trình “Nâng bước em tới trường” tiếp tục hỗ trợ 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 500.000 đồng/em/tháng và chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cháu trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Kiểm tra hồ sơ công tác tham mưu tác chiến. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác đối ngoại Biên phòng tiếp tục được duy trì hiệu quả. Đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra liên hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong công tác trinh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nắm tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức thu thập thông tin địa bàn; bảo đảm công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đoàn kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trên một số mặt công tác của đơn vị, tập trung vào công tác xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; khả năng vận dụng phương án, xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Chảy. Ảnh: Ngọc Lâm

Trên cơ sở đó, đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp khắc phục cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.