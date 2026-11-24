Chương trình tiết học biên cương do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình tổ chức.

Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, Trung tá Dương Văn Độ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Hình cho biết, những hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình đã góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, tạo nền tảng xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

- Thưa Trung tá Dương Văn Độ, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Na Hình đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đơn vị xác định nhiệm vụ này có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân?

Chúng tôi xác định bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó nhân dân khu vực biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, cột mốc thì thế trận biên phòng toàn dân sẽ được củng cố vững chắc từ cơ sở.

Với phương châm hướng mạnh về địa bàn, lấy nhân dân làm trung tâm, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình phối hợp cùng hội viên Hội LHPN xã Thụy Hùng dọn dẹp khu vực đường tuần tra biên giới.

Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức 32 buổi tuyên truyền tập trung với 1.436 lượt người tham gia, cùng 215 lượt tuyên truyền nhỏ lẻ. Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trách nhiệm của mỗi người dân.

Cùng với đó, chúng tôi chủ động tham mưu UBND xã Thụy Hùng xây dựng kế hoạch triển khai đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Qua đó, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh.

- Xin ông cho biết, trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Đồn Biên phòng Na Hình đã triển khai những công trình, phần việc cụ thể nào? Những hoạt động này mang lại ý nghĩa như thế nào đối với đời sống người dân?

Chúng tôi luôn quan niệm, muốn xây dựng biên giới vững mạnh thì trước hết phải chăm lo đời sống nhân dân, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện những công trình thiết thực phục vụ dân sinh.

Trong năm, đơn vị đã phối hợp xây dựng 3 công trình dân sinh, gồm 1 tuyến đường bê tông nông thôn và 2 công trình thắp sáng đường thôn. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân 25 tấn xi măng, trị giá 120 triệu đồng và huy động 45 ngày công lao động.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình cùng người dân thi công tuyến đường bê tông trên địa bàn xã Thụy Hùng.

Đối với chúng tôi, những con đường bê tông, những tuyến đường được thắp sáng không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân mà còn mang ý nghĩa về sự gắn kết, sẻ chia giữa bộ đội với nhân dân.

Mỗi công trình đều có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương. Khi cùng nhau đóng góp vật liệu, ngày công, cùng bàn bạc và thực hiện, người dân càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo quản, duy trì công trình. Đó cũng là cách để xây dựng tình đoàn kết quân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

- Ông có thể chia sẻ công tác chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị triển khai ra sao? Đâu là những chương trình mang ý nghĩa nhân văn được duy trì trong thời gian qua?

Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ được đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên. Chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm, tình cảm của người lính Biên phòng đối với đồng bào nơi địa bàn đóng quân.

Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao 82 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá 125 triệu đồng. Các chương trình như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân" được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút trên 800 người tham gia, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình giúp đỡ người dân xã Thụy Hùng phát triển kinh tế.

Đặc biệt, chúng tôi luôn dành sự quan tâm đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bởi chăm lo cho các em chính là đầu tư cho tương lai của vùng biên. Thông qua các chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi Đồn Biên phòng" và đề án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường", đơn vị đã hỗ trợ 26 học sinh với tổng kinh phí 187,2 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, đơn vị còn phối hợp với các nhà trường tổ chức chương trình "Tiết học biên cương", tuyên truyền, giới thiệu về đường biên, cột mốc và nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng cho 350 cán bộ, giáo viên, học sinh trong và ngoài địa bàn. Qua đó, giúp các em hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ, thêm tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm đối với biên giới quốc gia.

Chúng tôi mong rằng những sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ sẽ giúp các em có thêm động lực vượt khó, tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho quê hương.

Trung tá Dương Văn Độ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Hình.

- Năm 2027, Đồn Biên phòng Na Hình xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biên phòng và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, thưa ông?

Năm 2026, đơn vị đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng làm hạt nhân lãnh đạo, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội làm nền tảng. Phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và các đợt thi đua chuyên đề.

Đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", ứng dụng AI phục vụ công tác chuyên môn. Qua tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026, tập thể Đồn Biên phòng Na Hình và Trạm Kiểm soát Biên phòng Na Hình được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến; 4 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 22 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền chính sách pháp luật đến người dân vùng biên.

Bước sang năm 2027, tình hình khu vực biên giới dự báo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tội phạm ma túy và những vấn đề mới phát sinh trong quản lý, bảo vệ biên giới. Do đó, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra biên giới khép kín, tăng cường giám sát các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì các chương trình an sinh xã hội, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng nông thôn mới và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình, bảo vệ biên giới không chỉ là giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó là trách nhiệm, tình cảm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!