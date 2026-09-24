Đồn Biên phòng Na Cô Sa, Nậm Nhừ tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi biên giới

Không chỉ có tiếng trống lân, những mâm cỗ rực rỡ sắc màu hay những chiếc lồng đèn lung linh, ngày hội trăng rằm còn trở thành dịp để những người lính quân hàm xanh cùng cộng đồng dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em nơi biên cương.

Tại Trường Mầm non Quảng Lâm, không khí Trung thu diễn ra rộn ràng với các hoạt động mang đậm bản sắc vùng cao. Đồn Biên phòng Na Cô Sa phối hợp với nhà trường và Hội từ thiện Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) tổ chức chương trình vui Tết cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong không khí ấm cúng.

Đồn Biên phòng Na Cô Sa phối hợp với Trường Mầm non Quảng Lâm và Hội từ thiện Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Tết Trung thu vui nhộn cho học sinh.

Những tiết mục văn nghệ, màn giao lưu vui nhộn và khoảnh khắc phá cỗ khiến sân trường ngập tràn tiếng cười. Các em nhỏ được đón Tết Trung thu đông vui, đủ đầy bên thầy cô và những người lính biên phòng.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Na Cô Sa trao 253 suất quà cho học sinh Trường Mầm non Quảng Lâm; trao quà từ chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trị giá 5 triệu đồng. Chương trình tặng 40 chiếc chăn cùng quần áo mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, góp phần mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn hơn cho trẻ em nơi biên giới.

Các em học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường Mầm non Quảng Lâm được tặng chăn và quần áo mới nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Trước đó, ngày 23/9, đại diện cấp ủy, chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã đến thăm, tặng quà học sinh tại hai điểm trường Pắc A1 và Pắc A2. Đây là những điểm trường thuộc khu vực khó khăn nhất của xã Quảng Lâm. Món quà được trao tận tay các em trước đêm hội trăng rằm là sự quan tâm để các em có thêm niềm vui, thêm những ký ức đẹp trong tuổi thơ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tặng quà học sinh Điểm trường Pắc A2, điểm khó khăn nhất trên địa bàn xã Quảng Lâm.

Cũng chiều 24/9, tại điểm trường trung tâm Phân hiệu Nậm Nhừ, xã Nà Hỳ, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với Trường Mầm non Nà Hỳ, Phân hiệu Nậm Nhừ cùng Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội xã Nà Hỳ tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho hàng trăm học sinh.

Không khí ngày hội trăng rằm tại Điểm trường trung tâm Phân hiệu Nậm Nhừ, xã Nà Hỳ do Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và Trường Mầm non Nà Hỳ tổ chức.

Các tiết mục văn nghệ, kể chuyện về ý nghĩa Tết Trung thu, những câu đố vui và trò chơi tập thể đã mang đến bầu không khí sôi nổi, các em thiếu nhi giao lưu với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã trao 791 suất quà cho học sinh mầm non tại 15 điểm trường trên địa bàn với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.

Mỗi phần quà là sự gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cùng sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tặng quà các cháu thiếu nhi.

Bên cạnh việc chăm lo cho trẻ em trên địa bàn, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Na Cô Sa và Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cũng trao quà Trung thu cho con em cán bộ, chiến sĩ đơn vị, thể hiện sự quan tâm đối với hậu phương quân đội, góp phần để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” 2026 đã trở thành cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới. Những chiếc đèn ông sao được thắp sáng không chỉ làm bừng lên niềm vui của một mùa Trung thu, mà còn gửi gắm sự chăm lo của cả cộng đồng dành cho tuổi thơ vùng cao, để mỗi em nhỏ thêm tự tin nuôi dưỡng ước mơ nơi phên giậu của Tổ quốc.