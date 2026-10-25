Đồn Biên phòng Mỹ Lý kịp thời giúp người dân bị rắn độc cắn vượt qua cơn nguy kịch

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với nhân viên y tế xã Mỹ Lý xử lý vết thương do rắn độc cắn cho anh Cự Và Súa trong đêm, giúp sức khỏe anh dần hồi phục, ổn định. Ảnh: Hồng Bùi

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/10, Trung tá Bùi Hồng Mạnh, Chính trị viên phó và Trung tá Cự Bá Pó, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang đứng lớp ôn tập kiến thức cho hội viên phụ nữ bản Piêng Vai, đây là hoạt động được đơn vị duy trì sau khi lớp học xóa mù chữ bế giảng vào tháng 5/2026, nhằm giúp các học viên củng cố kiến thức đã được học tại lớp do Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1 tổ chức trước đó.

Trong quá trình giảng dạy tại điểm trường Tiểu học Mỹ Lý 1, bản Piêng Vai, cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài lớp học, cánh tay trái sưng to, thâm tím, phần trên cánh tay được thắt ga-rô, phần dưới băng bó. Qua hỏi thăm, các anh được biết người đàn ông là anh Cự Và Súa, 46 tuổi, người dân tộc Mông ở trong bản, đang chờ vợ tan học để cùng về nhà.

Anh Súa cho biết, trong lúc nhổ cỏ trên nương, anh bất ngờ bị một con rắn lục xanh đuôi đỏ ẩn trong đám cỏ cắn vào tay trái. Sau khi bị cắn, anh tự thắt ga-rô phía trên cánh tay nhằm ngăn độc tố lan vào cơ thể, rồi về nhà dùng thuốc dân gian bôi, đắp với hy vọng vết thương sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, theo thời gian, cánh tay ngày càng sưng tấy, các khớp tay trái khó cử động, da thịt chuyển sang màu tím tái. Dù tình trạng ngày càng nghiêm trọng, anh Súa và gia đình vẫn chưa có ý định đưa anh đến cơ sở y tế, do chủ quan tin rằng thuốc lá dân gian có thể chữa khỏi vết thương.

Nhận thấy tình trạng của anh Súa có dấu hiệu nguy hiểm, các cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý kiên trì giải thích, vận động anh và gia đình khẩn trương đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, anh Súa được đưa đến Trạm Y tế xã Mỹ Lý, cách bản khoảng 20km, để cấp cứu.

Đồng thời, Trung tá Bùi Hồng Mạnh điện thoại về đơn vị đề xuất cử nhân viên quân y đến phối hợp với Trạm Y tế xã Mỹ Lý tiếp nhận, cứu chữa bệnh nhân. Nhờ sự phối hợp kịp thời, anh Súa đã qua cơn nguy kịch. Hiện anh đã trở về nhà, sức khỏe dần ổn định.