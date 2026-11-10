Đồn Biên phòng Mường Khương ra mắt mô hình “Nội trú Biên phòng”

Đồn Biên phòng Mường Khương sẽ phối hợp với nhà trường xây dựng lịch nội trú hằng ngày. Từ ngày 9 - 15/11/2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương trực tiếp hướng dẫn học sinh các kỹ năng, nền nếp sinh hoạt như gấp chăn, màn; sắp xếp nội vụ phòng ở; tập hợp đội hình, thực hiện bài thể dục tay không buổi sáng; giữ gìn vệ sinh, trật tự tại khu nội trú.

Ra mắt mô hình "Nội trú Biên phòng" tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Mường Khương.

Sau hướng dẫn, học sinh các khối 10, 11 và 12 tham gia thực hành và thi gấp chăn, màn. Từ ngày 16/11 đến hết năm học, mô hình được duy trì thường xuyên. Công tác kiểm tra, đánh giá được tổ chức định kỳ 2 tháng/lần.

Hướng dẫn học sinh gấp chăn màn.

Hướng dẫn học sinh thực hiện bài thể dục buổi sáng.

Thông qua mô hình nhằm đưa tác phong chính quy, tinh thần kỷ luật của bộ đội biên phòng đến gần hơn với học sinh, giúp các em rèn luyện tính ngăn nắp, tự lập và trách nhiệm với bản thân, tập thể.

Học sinh thực hành gấp chăn màn.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đồn Biên phòng Mường Khương với nhà trường. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục học sinh, từng bước xây dựng môi trường nội trú với phương châm “Nền nếp - Kỷ luật - Tự giác - Trách nhiệm”.