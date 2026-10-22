Đồn Biên phòng Mũi Né thăm, động viên gia đình có tàu cá bị chìm

Thăm hỏi gia đình có tàu cá bị chìm

Tại buổi thăm hỏi, cán bộ Đồn Biên phòng Mũi Né chia sẻ những mất mát, lo lắng của gia đình, động viên thân nhân giữ vững tinh thần; thông tin về các hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai.

Tàu BTh 807XXTS bị chìm

Vụ việc diễn ra vào khoảng 15 giờ ngày 21/10, lực lượng bộ đội biên phòng nhận được thông tin tàu cá BTh 807XXTS do ông N.V.H. trú tại phường Mũi Né, làm thuyền trưởng bị chìm tại vùng biển cách Mũi Né khoảng 43 hải lý, làm 4 người mất tích gồm: ông Ng. V. H. (44 tuổi, thuyền trưởng); ông Ng. V. H. (23 tuổi, máy trưởng); ông B. M. C. (25 tuổi, thuyền viên); ông L. V. L. (36 tuổi, thuyền viên).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố phối hợp tìm kiếm, hỗ trợ các thuyền viên gặp nạn.