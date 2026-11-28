Tàu cá BTh-83939-TS bị chìm trên vùng biển cách bờ biển Mũi Né khoảng 22 hải lý. Ảnh: Văn Hoàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Mũi Né, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương thông báo, huy động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Tàu cá BTh-90064-TS đã kịp thời tiếp cận, cứu vớt an toàn cả 4 thuyền viên, đưa lên phương tiện an toàn.

Đến sáng 28/11, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn ngư dân tổ chức lai dắt phương tiện gặp nạn về bờ để sửa chữa, khắc phục hậu quả. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Các thuyền viên được cứu nạn kịp thời. Ảnh: Văn Tánh

Tàu cá được đưa về bờ an toàn. Ảnh: Văn Hoàn

Qua vụ việc, Đồn Biên phòng Mũi Né khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh các tình huống nguy hiểm trên biển; kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị cứu sinh trước khi xuất bến. Khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh xử lý, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng và các phương tiện hoạt động gần khu vực để được hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản.