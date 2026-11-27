Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Văn Tánh

Mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều vùng trồng tỏi ở đặc khu Lý Sơn bị ngập chìm trong nước, hơn 100 héc ta tỏi vừa mới bén rễ bị nước xói lở, cuốn trôi, ngập úng; nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ, nước tràn vào nhà dân từ 60-70cm; các tuyến đường bị sa bồi ảnh hưởng giao thông và sinh kế của người dân.

Sau khi lượng mưa giảm dần, Đồn Biên phòng Lý Sơn huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản bị ngập nước, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy các tuyến đường bị sa bồi, thủy phá. Tại các tuyến đường thuộc thôn Tây An Hải, nơi bị thiệt hại nặng, đơn vị tập trung nhân lực di chuyển một lượng lớn đất, cát bồi lấp khắc phục tạm thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn khơi thông các điểm ngập úng. Ảnh: Văn Tánh

Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn, đợt mưa lớn đã làm 100 hec ta tỏi đông xuân bị ngập úng, 3.000 mét kênh mương bị hư hỏng, hơn 1.000 mét đường giao thông bị bồi lấp. Chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng hải sản.