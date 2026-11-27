Đồn Biên phòng Lý Sơn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
Mưa lớn, triều cường trong những ngày qua làm cho người dân ở đặc khu Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng. Đồn Biên phòng Lý Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả.
Mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều vùng trồng tỏi ở đặc khu Lý Sơn bị ngập chìm trong nước, hơn 100 héc ta tỏi vừa mới bén rễ bị nước xói lở, cuốn trôi, ngập úng; nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ, nước tràn vào nhà dân từ 60-70cm; các tuyến đường bị sa bồi ảnh hưởng giao thông và sinh kế của người dân.
Sau khi lượng mưa giảm dần, Đồn Biên phòng Lý Sơn huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản bị ngập nước, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy các tuyến đường bị sa bồi, thủy phá. Tại các tuyến đường thuộc thôn Tây An Hải, nơi bị thiệt hại nặng, đơn vị tập trung nhân lực di chuyển một lượng lớn đất, cát bồi lấp khắc phục tạm thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.
Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn, đợt mưa lớn đã làm 100 hec ta tỏi đông xuân bị ngập úng, 3.000 mét kênh mương bị hư hỏng, hơn 1.000 mét đường giao thông bị bồi lấp. Chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng hải sản.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-ly-son-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-post510054.html