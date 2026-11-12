Đồn Biên phòng Lũng Nặm triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đồn Biên phòng Lũng Nặm và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thục Phán, xã Lũng Nặm và Canh Tân ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, Đồn Biên phòng Lũng Nặm và Hội LHPN phường Thục Phán ký kết nội dung kết nghĩa, trên cơ sở đó hai đơn vị tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đơn vị trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội hướng về phụ nữ, trẻ em khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đối với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các đơn vị tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để phụ nữ khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Qua đó, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, các đơn vị trao tặng nhiều phần quà cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lũng Nặm.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS cơ sở Lê Quảng Ba tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn đầu vận hành năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo.

Nội dung phối hợp tập trung vào duy trì nền nếp sinh hoạt nội trú, giáo dục kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh; tuyên truyền về truyền thống yêu nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.