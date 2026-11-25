Lực lượng hai bên phối hợp tuần tra liên hợp khu vực biên giới từ mốc 679 đến mốc 681.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên tiến hành kiểm tra tình trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới và nắm tình hình khu vực biên giới thuộc phạm vi quản lý. Qua kiểm tra, đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới.

Hoạt động tuần tra liên hợp diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu đề ra. Đây là hoạt động phối hợp thiết thực nhằm tăng cường trao đổi thông tin, củng cố sự tin cậy, tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.