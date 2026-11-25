Kết quả tuần tra: Đường biên, mốc quốc giới còn nguyên trạng, không phát hiện các dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới. Hoạt động phối hợp diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự tin cậy và phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai bên.

Đồn Biên phòng Lũng Nặm phối hợp thực hiện tuần tra liên hợp từ khu vực mốc 679 đến mốc 681.

Một số hình ảnh của cuộc tuần tra liên hợp từ khu vực mốc 679 đến mốc 681:

Lực lượng hai bên tuần tra đường biên giới.