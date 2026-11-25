Đồn Biên phòng Lũng Nặm phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Sáng ngày 25/11, Đồn Biên phòng Lũng Nặm phối hợp với Trạm hội ngộ hội đàm BĐBP địa khu Tịnh Tây, Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp từ khu vực mốc 679 đến mốc 681.
Kết quả tuần tra: Đường biên, mốc quốc giới còn nguyên trạng, không phát hiện các dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới. Hoạt động phối hợp diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự tin cậy và phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai bên.
Một số hình ảnh của cuộc tuần tra liên hợp từ khu vực mốc 679 đến mốc 681:
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/don-bien-phong-lung-nam-phoi-hop-tuan-tra-bao-ve-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-10444863.html