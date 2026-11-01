Đồn Biên phòng Long Khốt trao học bổng hỗ trợ học sinh Campuchia

Thừa ủy quyền của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Long Khốt đã trao học bổng tặng em Reng Xo Vanh Thia Ra, học sinh lớp 9, Trường Trung học Samyaong và em Sorn Sy Leng, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Ty Krang, huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Mỗi em được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm học.

Cán bộ Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp với các lực lượng tổ chức trao học bổng tặng học sinh thuộc các trường trên địa bàn huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần chắp cánh ước mơ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Đồn Biên phòng Long Khốt đã tổ chức trao học bổng tặng hàng chục lượt học sinh ở vùng biên giới nước bạn Campuchia, với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Những suất học bổng không chỉ góp phần san sẻ khó khăn với gia đình mà còn tiếp thêm động lực để các em duy trì việc học, từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Trung tá Đỗ Văn Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Khốt nhấn mạnh: “Đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở cả hai bên biên giới không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Bộ đội Biên phòng mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”.

Mỗi suất học bổng được trao đi là một sự sẻ chia, tiếp thêm nghị lực để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.